Final presencial do Brasileiro de StarCraft II será em São Paulo Após hiato de cinco anos em eventos presenciais, comunidade se une para realizar a grande final do circuito nacional com apoio dos... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h57 )

No dia 21 de junho, sábado, a cidade de São Paulo será palco da grande final do Circuito Brasileiro de StarCraft II, que acontece presencialmente na Login House eXP – espaço dedicado à cultura gamer – das 17h às 22h, com transmissão ao vivo na Twitch.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante evento!

