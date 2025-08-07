Logo R7.com
Fiocruz fecha parceria para produzir canetas emagrecedoras

Imagem de stefamerpik no FreepikInicialmente, a produção ocorrerá na unidade da EMS, em Hortolândia (SP), até que a transferência tecnológica...

Folha Vitória|Do R7

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmou um acordo com a farmacêutica brasileira EMS para produção nacional de canetas injetáveis utilizadas no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, mais conhecidas como “canetas emagrecedoras“.

