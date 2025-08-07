Fiocruz fecha parceria para produzir canetas emagrecedoras
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmou um acordo com a farmacêutica brasileira EMS para produção nacional de canetas injetáveis utilizadas no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, mais conhecidas como “canetas emagrecedoras“.
