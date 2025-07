Fire assina criação do vídeo manifesto de apresentação do Lecar 459 em São Paulo A Fire esteve presente, junto com a Lecar, montadora 100% brasileira de veículos híbridos flex e elétricos, na Eletrocar Show com um... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 03/07/2025 - 00h16 ) twitter

A Fire esteve presente, junto com a Lecar, montadora 100% brasileira de veículos híbridos flex e elétricos, na Eletrocar Show com um projeto que carrega propósito, identidade e visão de futuro. Fomos responsáveis pela criação do vídeo manifesto institucional da marca e pelo desenvolvimento do folder impresso apresentado ao público durante o evento, realizado entre os dias 23 e 26 de junho, em São Paulo. Com o conceito “O futuro tem um novo caminho: o seu”, criamos um posicionamento emocional e inspirador, que coloca a Lecar como símbolo de inovação nacional.

Para saber mais sobre essa parceria inovadora e o futuro da mobilidade urbana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

