Fire assina nova identidade visual do Instituto Panela de Barro e do evento Gastronomia Dá Samba A agência mais quente do mercado é responsável pela criação da nova identidade visual do Instituto Panela de Barro, iniciativa que... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 11/06/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A agência mais quente do mercado é responsável pela criação da nova identidade visual do Instituto Panela de Barro, iniciativa que nasce com o propósito de fazer da comida um caminho, da cultura um palco e, do futuro, celebração. Com um design contemporâneo, vibrante e cheio de brasilidade, a marca traduz a essência do projeto: coletivo, popular e profundamente capixaba. Na sequência, também foi desenvolvida toda a identidade visual e o conjunto de peças do Gastronomia Dá Samba, evento que acontece de 18 a 20 de julho, no Centro de Vitória, reunindo 15 botecos, muito samba e experiências culturais.

Para saber mais sobre essa nova identidade visual e o evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Rumo ao hexa! Brasil vence o Paraguai e está na Copa do Mundo de 2026

PM usa cassetete e spray de pimenta em torcedores da Desportiva

Homem é encontrado morto na areia da Praia de Itapoã