Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Fisioterapeutas altamente qualificadas Sarah Acris, Roberta Colodetti e Cassia Bittencourt recebem para happy hour inaugural

This is a sample paragraph about SEO and content optimization. It demonstrates how keywords are highlighted. Another paragraph focusing...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

As fisioterapeutas Sarah Acris, Roberta Colodetti e Cassia Bittencourt, gente querida, além de profissionais altamente qualificadas, receberam para reinauguração do novo espaço da Acris Fisioterapia Pediátrica, que fica na Praia de Itaparica (Rodovia do Sol). Evidente, um happy hour no melhor estilo família. Detalhe principal: só deu gente bacana, curtindo as novidades da casa que por sinal tem ampla gama de especialidades.

Para mais detalhes sobre este evento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.