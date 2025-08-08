Fisioterapeutas altamente qualificadas Sarah Acris, Roberta Colodetti e Cassia Bittencourt recebem para happy hour inaugural
As fisioterapeutas Sarah Acris, Roberta Colodetti e Cassia Bittencourt, gente querida, além de profissionais altamente qualificadas, receberam para reinauguração do novo espaço da Acris Fisioterapia Pediátrica, que fica na Praia de Itaparica (Rodovia do Sol). Evidente, um happy hour no melhor estilo família. Detalhe principal: só deu gente bacana, curtindo as novidades da casa que por sinal tem ampla gama de especialidades.
