Fizemos uma experiência nas redes sociais: como são os algoritmos e a “adultização” das crianças?

Vídeo de criança no Tik Tok tem mensagens com a palavra "cambio" no espaço de comentários, que indica pedido de troca de imagens de pedofilia Foto: REPRODUÇÃO A denúncia do youtuber Felca sobre a “adultização” de crianças nas redes sociais revelou o perigo por trás da fórmula secreta de distribuição de conteúdos pelo algoritmo das plataformas. Entre os casos extremos, está o do influenciador Hytalo Santos, preso esta semana sob acusação de lucrar com vídeos de exploração sexual infantil. Mas também há conteúdos aparentemente inocentes de crianças, muitas vezes publicados por mães e pais, que se tornam ponto de encontro de pedófilos e outros criminosos.

Para entender mais sobre esse mecanismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

