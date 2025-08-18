Flamengo anuncia o maior patrocínio do futebol brasileiro; veja os valores Flamengo se despediu a antiga patrocinadora no jogo contra o Inter pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)Flamengo acerta... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h38 ) twitter

Flamengo se despediu a antiga patrocinadora no jogo contra o Inter pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo) O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) o acordo com a Betano para substituir a Pixbet como nova patrocinadora master do clube.

Não perca a oportunidade de saber todos os detalhes sobre esse grande acordo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

