Flamengo anuncia o maior patrocínio do futebol brasileiro; veja os valores

Flamengo se despediu a antiga patrocinadora no jogo contra o Inter pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Folha Vitória|Do R7

Flamengo se despediu a antiga patrocinadora no jogo contra o Inter pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo) O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) o acordo com a Betano para substituir a Pixbet como nova patrocinadora master do clube.

