Flamengo desafia o Bayern no Mundial de Clubes para não frustrar alta expectativa da torcida (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)O Flamengo entra em campo às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami,... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 10h56 )

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)O Flamengo entra em campo às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, para enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O duelo, inédito em confrontos oficiais, representa um marco para o clube carioca e seus milhões de torcedores, após a passagem pela fase de grupos como líder do Grupo D, com vitórias sobre Chelsea e Espérance e um empate contra o Los Angeles FC, em jogo no qual foi ao gramado já classificado.

