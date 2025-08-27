Flamengo é processado por racismo institucional e pode pagar R$ 100 milhões de indenização
(Foto: Adriano Fontes/Flamengo)A Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) entrou com uma ação civil pública na...
(Foto: Adriano Fontes/Flamengo) A Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) entrou com uma ação civil pública na Justiça do Rio contra o Flamengo, citando racismo institucionalizado e omissões corporativas no combate à discriminação racial.
(Foto: Adriano Fontes/Flamengo) A Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) entrou com uma ação civil pública na Justiça do Rio contra o Flamengo, citando racismo institucionalizado e omissões corporativas no combate à discriminação racial.
Para saber mais sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: