Flamengo é processado por racismo institucional e pode pagar R$ 100 milhões de indenização (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)A Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) entrou com uma ação civil pública na... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

(Foto: Adriano Fontes/Flamengo) A Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) entrou com uma ação civil pública na Justiça do Rio contra o Flamengo, citando racismo institucionalizado e omissões corporativas no combate à discriminação racial.

Para saber mais sobre essa importante questão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Aprenda a fazer pão sem glúten de frigideira gostoso e saudável

Deputados querem criar CPI para investigar facções criminosas no ES

PS Plus setembro 2025: Psychonauts 2, Stardew Valley e Viewfinder