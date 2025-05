Flamengo sofre, mas vence Táchira e avança na Libertadores sob olhares de Ancelotti

Depois de um primeiro tempo aquém e saindo para o intervalo sob vaias, o Flamengo sofreu para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Com gol de Léo Pereira, o time carioca venceu o Deportivo Táchira-VEN pelo placar mínimo de 1 a 0, o suficiente para avançar em segundo lugar do Grupo C, nesta quarta-feira, no Maracanã.

