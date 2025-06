Flamengo vai a campo classificado para reforçar ‘recado ao mundo’ em duelo com o Los Angeles Gerson e Arrascaeta na vitória do Fla sobre o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Classificado às oitavas de final do Mundial de... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 09h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 09h36 ) twitter

Gerson e Arrascaeta na vitória do Fla sobre o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)Classificado às oitavas de final do Mundial de Clubes e líder assegurado do Grupo D, o Flamengo enfrenta o Los Angeles FC, às 22 horas (Brasília) desta terça-feira. O objetivo no Camping World Stadium, em Orlando, será terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento para reforçar o recado que o futebol brasileiro está passando ao mundo, como disse o defensor Danilo depois da vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea.

