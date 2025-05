Flamengo vence a LDU no Maracanã e fica perto de vaga nas oitavas da Libertadores Vitória deixou o Flamengo bem perto de vaga nas oitavas da Libertadores (Foto: Filipe Reveles / Estadão Conteúdo)O Flamengo confirmou... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 08h03 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h03 ) twitter

Vitória deixou o Flamengo bem perto de vaga nas oitavas da Libertadores (Foto: Filipe Reveles / Estadão Conteúdo)O Flamengo confirmou o fator casa, se manteve vivo na Libertadores e entrou na zona de classificação às oitavas de final do Grupo C, ao bater a LDU por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela quinta rodada, com certa facilidade. Empurrado pela torcida e com postura agressiva desde o início, o time de Filipe Luís controlou o jogo e não deu chances ao adversário.

