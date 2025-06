Flamengo vence o Chelsea por 3×1 e assume liderança em grupo da Copa do Mundo de Clubes CHELSEA X FLAMENGO - COPA DO MUNDO DE CLUBES (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)Com vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, Flamengo chega... Folha Vitória|Do R7 20/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h37 ) twitter

CHELSEA X FLAMENGO - COPA DO MUNDO DE CLUBES (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo) O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025. Com a vitória, o rubro-negro assume a liderança de seu grupo e se aproxima da classificação à próxima fase da competição.

