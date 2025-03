Fluminense demite Mano Menezes após derrota na estreia do Brasileirão Fluminense demitiu Mano Menezes após derrota na estreia do Brasileirão (Foto: Divulgação / Fluminense F.C)Oito equipes nem sequer estrearam... Folha Vitória|Do R7 30/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 30/03/2025 - 10h06 ) twitter

Mano menezes foi demitido

Fluminense demitiu Mano Menezes após derrota na estreia do Brasileirão (Foto: Divulgação / Fluminense F.C)Oito equipes nem sequer estrearam no Campeonato Brasileiro e a competição já teve sua primeira baixa. O Fluminense anunciou, no início da madrugada deste domingo, a demissão do técnico Mano Menezes, após a derrota para o Fortaleza por 2 a 0, na noite de sábado, no estádio Castelão, pela rodada inaugural do certame nacional.

