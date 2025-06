Fluminense despacha a Inter de Milão e garante vaga nas quartas do Mundial de Clubes Kano abriu o placar para o Fluminense no primeiro tempo. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FCCom gols de Cano e Hércules, tricolor... Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h16 ) twitter

Kano abriu o placar para o Fluminense no primeiro tempo. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC O Fluminense despachou a Inter de Milão na tarde desta segunda-feira (30) e garantiu uma vaga para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flu é o segundo time brasileiro a avançar para as quartas, atrás do Palmeiras, que derrotou o Botafogo.

