Fluminense domina Borussia Dortmund, mas falha no ataque e empata na estreia do Mundial
17/06/2025 - 17h36

Everaldo foi um dos que perderam chances de gol para o Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)Como fez o Palmeiras contra o Porto, o Fluminense dominou um rival europeu, pressionou e perdeu todas as principais chances que criou em sua estreia no Mundial de Clubes. O time carioca se frustra com o empate sem gols com o Borussia Dortmund nesta terça-feira, 17, no Metlife Stadium, arena que recebeu pouco mais de 34 mil torcedores, a maioria deles tricolores.

