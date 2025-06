Fluminense enfrenta maior força da África do Sul por vaga nas oitavas do Mundial de Clubes Germán Cano é uma das esperança de gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)O Fluminense fecha a primeira fase do Mundial... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Germán Cano é uma das esperança de gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)O Fluminense fecha a primeira fase do Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, no Hard Rock Stadium, em Miami. Ao mesmo tempo, Borussia Dortmund e Ulsan HD jogam no TQL Stadium, em Cincinnati.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse confronto decisivo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é preso após colocar fogo em máquina de lavar e tentar matar a ex no ES

Acidente deixa mulher ferida e complica trânsito na Rodovia do Sol

Desfile de musas e mais novidades: veja fotos do lançamento da Copa Vitória das Comunidades