Focus Friend: app viraliza com feijãozinho que tricota

Focus Friend, criado por Hank Green, chegou ao topo da App Store com um feijão que tricota e entristece se você se distrai. O app já...

Folha Vitória|Do R7

Um simples feijãozinho está conquistando usuários ao redor do mundo. Criado por Hank Green em parceria com a Honey B Games, o aplicativo Focus Friend alcançou o topo da App Store em países como EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, além de figurar entre os 50 mais baixados de Produtividade no Brasil. A ideia é clara: combater a procrastinação com uma mistura de fofura e culpa emocional.

