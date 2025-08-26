Focus Friend: app viraliza com feijãozinho que tricota
Focus Friend, criado por Hank Green, chegou ao topo da App Store com um feijão que tricota e entristece se você se distrai. O app já...
Um simples feijãozinho está conquistando usuários ao redor do mundo. Criado por Hank Green em parceria com a Honey B Games, o aplicativo Focus Friend alcançou o topo da App Store em países como EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, além de figurar entre os 50 mais baixados de Produtividade no Brasil. A ideia é clara: combater a procrastinação com uma mistura de fofura e culpa emocional.
Um simples feijãozinho está conquistando usuários ao redor do mundo. Criado por Hank Green em parceria com a Honey B Games, o aplicativo Focus Friend alcançou o topo da App Store em países como EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, além de figurar entre os 50 mais baixados de Produtividade no Brasil. A ideia é clara: combater a procrastinação com uma mistura de fofura e culpa emocional.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como esse app está mudando a forma de focar nas tarefas!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como esse app está mudando a forma de focar nas tarefas!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: