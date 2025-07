Fogo atinge cabelo de backing vocal da banda Limão com Mel durante show; assista vídeo Foto: Youtube/TV PernambucoIncidente ocorreu no domingo, 27, durante apresentação em Pernambuco; cantora passa bem e recebeu atendimento... Folha Vitória|Do R7 28/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h38 ) twitter

A backing vocal da banda Limão com Mel, Nathy Souza, teve parte do cabelo atingido por fogo durante apresentação no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, na noite de domingo (27).

