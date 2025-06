Fogueira, barraca do beijo, cadeia e pescaria na Junina do Iate Clube Folha Vitória|Do R7 18/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h35 ) twitter

O Arraiá à Beira-Mar reuniu cerca de 400 associados e convidados do Iate Clube, sexta-feira. Sob a liderança do comodoro Fabiano Pereira e das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, o clube foi transformado na encantadora Vila dos Navegantes. O espaço ganhou cenografia especial com direito a igrejinha, casinhas típicas, fogueira cenográfica, barraca do beijo, cadeia e pescaria. A festa ainda teve comidas e doces tradicionais, além de bar de chope, drinks e até touro mecânico. No palco, o grupo Mafuá e a dupla Evandro e Raniery animaram a noite.

