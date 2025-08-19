Logo R7.com
Folha Vitória é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Julia Camim e Thiago Sares, finalistas do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foto: Dyhego SalazarO jornal online concorre em duas categorias...

Julia Camim e Thiago Sares, finalistas do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foto: Dyhego Salazar O Folha Vitória é finalista em duas categorias da etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que premia e dá visibilidade a trabalhos de excelência sobre empreendedorismo nos estados brasileiros.

