Fórmula E: Equipe Nissan lança jogo retrô antecipando E-Prix de Tóquio "NISMO Electric Racer Tokyo" tem jogabilidade retrô e foi projetado pelo ilustrador japonês Kentaro Yoshida. Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A equipe Nissan de Fórmula E lançou videogame de temática arcade com inspiração retrô, desenvolvido em colaboração com o ilustrador japonês Kentaro Yoshida. O "NISMO Electric Racer Tokyo" foi criado para marcar a chegada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E da FIA ao Japão, que terá rodada dupla na cidade de Tóquio, nos dias 17 e 18 de maio.

Para saber mais sobre essa emocionante novidade e como a Nissan está se preparando para o E-Prix de Tóquio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Capixabas participam do maior concurso de queijos das Américas

Papa Leão XIV já afirmou que era “tenista amador” e lamentou pouco tempo para praticar

Liberdade de Expressão: o preço da palavra em tempos de silêncio