Fortnite no Switch 2 terá modo mouse com Joy-Con Com o lançamento oficial do Nintendo Switch 2, novas informações sobre Fortnite foram reveladas pela Epic Games. A versão do battle...

Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share