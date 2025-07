Fotos: fãs, amigos e familiares se despedem de Preta Gil Foto: Alexandre Brum/ Enquadrar/ Estadão ConteúdoFãs de Preta Gil começaram a chegar ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h58 ) twitter

Fãs de Preta Gil começaram a chegar ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 25, ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da capital, onde ocorre o velório da cantora. Em clima de emoção e respeito, os admiradores de Preta se reuniram em grupos para prestar as últimas homenagens à artista.

