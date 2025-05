Fraude do INSS: vítimas podem pedir devolução de valores descontados a partir de hoje Notificação é feita apenas pelo aplicativo Meu INSS (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)Vítimas de descontos indevidos em benefícios... Folha Vitória|Do R7 14/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h46 ) twitter

A partir desta quarta-feira (14), os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre como solicitar a devolução!

