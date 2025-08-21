Fraude milionária: mulher é presa suspeita de desviar dinheiro de empresa em Vitória Foto: Redes sociais/ Folha VitóriaA suspeita dizia ser beneficiária do Bolsa Família, mas andava em carro de luxo e foi presa em condomínio... Folha Vitória|Do R7 21/08/2025 - 14h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h21 ) twitter

Foto: Redes sociais/ Folha Vitória Uma mulher de 45 anos foi presa suspeita de furtar a empresa em que trabalhava, em Vitória. Segundo a Polícia Civil, a mulher pode ter desviado cerca de R$ 560 mil por meio de sofisticado esquema de falsificação de e-mails e de boletos. O prejuízo da empresa, que administra e cuida de despesas de vários imóveis, pode ultrapassar R$ 1 milhão.

Para mais informações sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

