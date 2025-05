Fraude no INSS: governo vai devolver R$ 292,7 milhões a partir do dia 26. Veja calendário INSS: beneficiários que tiveram descontos indevidos poderão solicitar ressarcimento. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)INSS... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 14h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h07 ) twitter

INSS: beneficiários que tiveram descontos indevidos poderão solicitar ressarcimento. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) A partir desta quarta, 14, aproximadamente 9 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) receberão uma notificação sobre descontos nos pagamentos. Ou seja, é o primeiro passo para que aposentados e pensionistas possam contestar descontos indevidos. Os valores são referentes ao desconto do mês de abril. Nesse sentido, a previsão é a de que sejam devolvidos R$ 292,7 milhões.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como solicitar o ressarcimento e o calendário de devolução.

