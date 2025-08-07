Frente fria chega ao país e pode causar chuvas no ES
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaChegada de frente fria pode deixar o tempo instável no fim de semana
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
O avanço de uma nova frente fria nesta quinta-feira (7) sobre o Brasil pode fazer termômetros despencarem em algumas regiões do país, segundo informações do Instituto Climatempo.
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro das previsões do tempo!
