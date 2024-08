Frio Extremo: Rio de Janeiro Registra Temperatura Histórica Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta terça-feira (13) a madrugada mais fria do ano... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h46 ) ‌



A cidade do Rio de Janeiro registrou nesta terça-feira (13) a madrugada mais fria do ano e a segunda menor temperatura da última década, segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura municipal. No Alto da Boa Vista, bairro da zona norte, os termômetros marcaram 9,1 graus Celsius (°C).

