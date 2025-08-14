Frutos do mar e música ao vivo num empreendimento de luxo em Guarapari
Os futuros proprietários do Manami Ocean Living participaram de café da manhã no estande de vendas, em Nova Guarapari, seguido por uma apresentação conduzida por Cecília Zon (CEO da Invite), Romero Valença (conselho executivo) e Daniel Sandoval (Ozca). Na ocasião, foram exibidos os materiais de acabamento pela gerente de produto Mariana Merçon. Em seguida, visitaram à obra e almoço no restaurante Pé na Areia, com frutos do mar e música ao vivo. Erguido em uma península entre Guaibura, Peracanga e Bacutia, o empreendimento tem acesso a praias praticamente intocadas.
Para saber mais sobre este empreendimento de luxo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
