“Furacão”: Jojô arrasa no treino de pódio na véspera do Mundial; veja o vídeo Jojô no treino de pódio na véspera da abertura do Mundial (Foto: MeloGym/CBG)Geovanna Santos e Sofia Madeira são as ginastas capixabas... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h59 ) twitter

Jojô no treino de pódio na véspera da abertura do Mundial (Foto: MeloGym/CBG) A capixaba Geovanna Santos deu o recado na véspera o início do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Uma das duas representantes do Brasil na disputa individual — a outra é a paranaense Bárbara Domingos —, Jojô arrasou no treino de pódio nesta terça-feira (19).

