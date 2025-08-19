Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

“Furacão”: Jojô arrasa no treino de pódio na véspera do Mundial; veja o vídeo

Jojô no treino de pódio na véspera da abertura do Mundial (Foto: MeloGym/CBG)Geovanna Santos e Sofia Madeira são as ginastas capixabas...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Jojô no treino de pódio na véspera da abertura do Mundial (Foto: MeloGym/CBG) A capixaba Geovanna Santos deu o recado na véspera o início do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Uma das duas representantes do Brasil na disputa individual — a outra é a paranaense Bárbara Domingos —, Jojô arrasou no treino de pódio nesta terça-feira (19).

Não perca a chance de acompanhar a performance incrível de Jojô e saiba mais no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.