Futebol, xadrez, jogos de tabuleiro, pipas e música no Dia dos Pais da EAV

Folha Vitória|Do R7

O Dia dos Pais foi comemorado na Escola Americana de Vitória com uma deliciosa mesa de frutas, futebol, xadrez, jogos de tabuleiro, confecção de pipas, música, interação e diversão no espaço verde e as áreas esportivas. Ricardo Abelha, Otaviano Duarte, André e Caio Perenzin, Diogo Azevedo e Davi Wescley eram alguns dos presentes.

Para mais detalhes sobre essa celebração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

