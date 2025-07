Futuro da saúde em pauta: evento inédito conecta acadêmicos ao ecossistema capixaba Rede Saúde Acadêmica conecta futuros profissionais aos bastidores da inovação, gestão e propósito no mercado capixaba Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 08h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 08h36 ) twitter

Na manhã do último sábado (28), o auditório do Grupo Tommasi, em Vitória, foi palco do 1º Encontro da Rede Saúde Acadêmica — uma iniciativa inovadora que reuniu acadêmicos da área da saúde com lideranças empresariais e representantes do ecossistema Rede Saúde. A proposta foi proporcionar uma imersão em temas como liderança, inovação, negócios e networking, pilares fundamentais para a formação de profissionais com impacto real no setor.

Para saber mais sobre este evento transformador e suas implicações para o futuro da saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

