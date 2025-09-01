Galeria Homero Massena adia exposição após interdição de prédio Galeria Homero Massena está interditada por tempo indeterminado (Fotos: Divulgação/Secult/Seger)Parte da fachada de um edifício vizinho... Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 17h59 (Atualizado em 01/09/2025 - 17h59 ) twitter

Galeria Homero Massena está interditada por tempo indeterminado (Fotos: Divulgação/Secult/Seger) A Galeria Homero Massena, em Vitória, anunciou o adiamento da exposição que estava programada para os próximos dias. O espaço precisou restringir o acesso por conta da interdição da calçada em frente ao imóvel, determinada por questões de segurança.

Para mais detalhes sobre a situação e as próximas etapas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

