Galeria Homero Massena adia exposição após interdição de prédio

Galeria Homero Massena está interditada por tempo indeterminado (Fotos: Divulgação/Secult/Seger)Parte da fachada de um edifício vizinho...

Folha Vitória|Do R7

Galeria Homero Massena está interditada por tempo indeterminado (Fotos: Divulgação/Secult/Seger) A Galeria Homero Massena, em Vitória, anunciou o adiamento da exposição que estava programada para os próximos dias. O espaço precisou restringir o acesso por conta da interdição da calçada em frente ao imóvel, determinada por questões de segurança.

