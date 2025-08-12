Game Pass: herói da assinatura, vilão das vendas?
Descubra como o Xbox Game Pass pode estar canibalizando vendas e impactando o comportamento dos jogadores.
A estratégia da Microsoft com o Game Pass pode ter um problema sério. Um relatório recente mostra que o serviço, amado por tantos jogadores, talvez esteja prejudicando as vendas. A ideia de que o Xbox Game Pass canibaliza vendas ganhou força.
A estratégia da Microsoft com o Game Pass pode ter um problema sério. Um relatório recente mostra que o serviço, amado por tantos jogadores, talvez esteja prejudicando as vendas. A ideia de que o Xbox Game Pass canibaliza vendas ganhou força.
Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: