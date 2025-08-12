Game Pass: herói da assinatura, vilão das vendas? Descubra como o Xbox Game Pass pode estar canibalizando vendas e impactando o comportamento dos jogadores. Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h59 ) twitter

A estratégia da Microsoft com o Game Pass pode ter um problema sério. Um relatório recente mostra que o serviço, amado por tantos jogadores, talvez esteja prejudicando as vendas. A ideia de que o Xbox Game Pass canibaliza vendas ganhou força.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

