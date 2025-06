Gamer Pro: programa abre 8 mil vagas gratuitas para cursos em e-sports Capacitações online incluem trilhas de aprendizado para os jogos League of Legends (LoL), Valorant e Marvel Rivals. Foto: FreepikPara... Folha Vitória|Do R7 10/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h16 ) twitter

Capacitações online incluem trilhas de aprendizado para os jogos League of Legends (LoL), Valorant e Marvel Rivals. Foto: Freepik Interessados em games podem se inscrever nas 8 mil bolsas de estudo gratuitas para cursos no setor de e-sports que estão abertas pela nova edição do programa Santander Gamer Pro. As inscrições vão até o dia 21 de julho e acontecem pela plataforma Santander Open Academy.

Não perca a chance de se especializar no universo dos e-sports!

