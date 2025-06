Games da semana tem Death Stranding 2, Persona 5 de graça e mais A última semana de junho traz os jogos Death Stranding 2 e Persona 5: The Phantom X. Conheça os principais lançamentos! Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h17 ) twitter

A última semana de junho reserva uma leva robusta de títulos para PlayStation, PC, Switch e dispositivos móveis. Entre os games da semana, os destaques ficam com Death Stranding 2, a nova obra de Hideo Kojima, e Persona 5: The Phantom X, derivado mobile da franquia de JRPG da ATLUS. Confira os principais jogos que chegam entre 26 e 27 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades do mundo dos games!

