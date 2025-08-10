Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Games são ferramentas em projeto voltado para crianças neurodivergentes

Na Headscon, Thiago Adamo revela experiências valiosas na indústria de games e o impacto de projetos como o 'Projeto Jade'.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Na Headscon ES 2025, o produtor musical e sound designer Thiago Adamo, conhecido por trabalhos em títulos como “Blazing Chrome” e “Garden Paws”, mostrou que fazer games é muito mais do que saber programar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como os games podem transformar a vida de crianças neurodivergentes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.