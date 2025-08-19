Gamescom Opening Night Live 2025 reúne grandes anúncios Confira as novidades da Gamescom 2025, incluindo Resident Evil Requiem e Ninja Gaiden 4 na Opening Night Live. Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h58 ) twitter

A Gamescom Opening Night Live 2025 abriu o maior evento de games da Europa com mais de duas horas de anúncios, trailers e prévias exclusivas. Geoff Keighley apresentou a transmissão direto de Colônia, na Alemanha, com títulos inéditos, datas esperadas e atualizações de franquias aguardadas pelo público.

