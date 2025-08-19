Gamescom Opening Night Live 2025 reúne grandes anúncios
Confira as novidades da Gamescom 2025, incluindo Resident Evil Requiem e Ninja Gaiden 4 na Opening Night Live.
A Gamescom Opening Night Live 2025 abriu o maior evento de games da Europa com mais de duas horas de anúncios, trailers e prévias exclusivas. Geoff Keighley apresentou a transmissão direto de Colônia, na Alemanha, com títulos inéditos, datas esperadas e atualizações de franquias aguardadas pelo público.
Para mais detalhes sobre os anúncios e novidades do evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
