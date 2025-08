Gaming Copilot chega ao Game Bar do Windows Descubra o Gaming Copilot da Microsoft e aprenda como a inteligência artificial pode melhorar sua experiência de jogo. Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Microsoft iniciou o rollout do Gaming Copilot (Beta) dentro do Game Bar, oferecendo uma camada de inteligência artificial integrada para jogadores de PC. Com suporte a comandos de voz e leitura de tela, o recurso está liberado para membros do programa Xbox Insiders, funcionando como um copiloto durante a jogatina.

Para saber mais sobre essa novidade e como ela pode transformar sua experiência de jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

“Rua não é lugar de morar”: o recomeço de dona de casa que já viveu nas ruas

Você faz xixi da forma correta? Veja os hábitos que podem causar problemas

Vital 2025 vai reunir turistas de 20 estados para celebrar os 40 anos do axé