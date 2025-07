Gaucho and the Grassland chega ao Steam em julho Gaucho and the Grassland combina aventura e simulação de fazenda. Experimente a magia e a serenidade deste mundo encantador. Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A desenvolvedora e publicadora brasileira, Epopeia Games, tem o orgulho de anunciar que seu jogo de aventura com elementos de simulação de fazendinha, Gaucho and the Grassland, lançará sua versão 1.0 no Steam em 16 de julho por R$ 60, com 15% de desconto durante as duas primeiras semanas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre essa nova aventura!

Leia Mais em Folha Vitória:

Alecsandro Casassi: “A importação de mão de obra já é realidade no ES”

Entre-mundos, os homens não limpam banheiros

Nova plataforma da Receita deve agilizar fluxo de cargas no ES