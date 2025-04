Gelo com limão e casca de banana: skincare do influenciador Ashton Hall funciona? Ashton Hall viralizou nas redes sociais com sua rotina diferenciada (reprodução/Instagram)O norte-americano viralizou nas redes sociais... Folha Vitória|Do R7 05/04/2025 - 15h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 15h05 ) twitter

Rotina in usitada Ashton Hall

Ashton Hall viralizou nas redes sociais com sua rotina diferenciada (reprodução/Instagram) O influenciador americano Ashton Hall tem movimentado a internet ao mostrar em vídeos postados nas redes sociais sua rotina nada convencional: acordar de madrugada, às 3h50, mergulhar o rosto em uma bacia de gelo com limão espremido e passar casca de banana no rosto, como parte dos cuidados com a pele.

Para saber mais sobre a eficácia da rotina de skincare de Ashton Hall, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

