Genro é preso após sogra acionar botão Maria da Penha em Vitória Vítima acionou o botão do pânico. Foto: Divulgação/Guarda Municipal de VitóriaO suspeito, que já tinha passagem por homicídio e roubo... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h59 )

Folha Vitória

Vítima acionou o botão do pânico. Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória Um homem, de 27 anos, foi preso após ameaçar a sogra, de 44 anos, no fim da tarde de domingo (17), no bairro Bonfim, em Vitória. A prisão ocorreu após a vítima acionar o botão Maria da Penha.

