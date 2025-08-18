Genro é preso após sogra acionar botão Maria da Penha em Vitória
Vítima acionou o botão do pânico. Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória Um homem, de 27 anos, foi preso após ameaçar a sogra, de 44 anos, no fim da tarde de domingo (17), no bairro Bonfim, em Vitória. A prisão ocorreu após a vítima acionar o botão Maria da Penha.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso e a importância do botão Maria da Penha.
