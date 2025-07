Gente bacana daqui e de outros Estados na festa para comemorar os 15 anos de Beatriz Vieira Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h37 ) twitter

Foi uma festa de princesa o aniversário de 15 anos da bonita Beatriz, filha de Bibi e Marcelo Vieira, e neta da minha amiga Judith Ferrari de Oliveira, Marcia e Paulo Vieira. O acontecimento foi na Casa Lounge, reunindo convidados do Rio, Niterói, São Paulo e Goiânia, de onde vieram vários parentes. A aniversariante estava radiante, com um vestido da grife “Noivas Arley”, que também assinou a roupa da irmã Manuela. Um destaque especial para a mãe dela, Bibi, vestida de vermelho by Regina Pagani. Do Rio, minha afilhada Manoela Ferrari, vestia um longo marroquino, que ela trouxe na bagagem especialmente para a ocasião. Uma noite para guardar na memória, reunindo as Ferrari, os Oliveira, os Vieira e muita gente bacana, como mostram as fotos.

