Geovani apresenta melhora, mas permanece internado em UTI

Geovani Silva com a camisa da seleção brasileira olímpica (Foto: Maracanã/Divulgação) Geovani Silva, ídolo do Vasco e um dos grandes nomes do clube na década de 80, segue internado em um hospital em Vitória. Apesar disso, o ex-jogador apresentou uma leve melhora.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Geovani, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

