Geovani Silva conquistou a primeira medalha olímpica de um capixaba Geovani Silva com a camisa da seleção brasileira olímpica (Foto: Maracanã/Divulgação)Internado em estado grave em um hospital em Vitória... Folha Vitória|Do R7 29/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 17h16 )

Geovani Silva com a camisa da seleção brasileira olímpica (Foto: Maracanã/Divulgação) O ex-jogador Geovani Silva, 61 anos, está internado em estado grave desde a última sexta-feira. O ex-craque do Vasco sofrer uma parada cardiorrespiratória seu estado é grave, de acordo com familiares.

