Geovani Silva, ex-Vasco, recebe alta e está em casa após mais de um mês internado Geovani com a camisa da Seleção Brasileira no Kleber Andrade (Foto: Pedro Valle/CBF)Geovani foi internado em 27 de junho após sofrer... Folha Vitória|Do R7 05/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h18 )

Geovani com a camisa da Seleção Brasileira no Kleber Andrade (Foto: Pedro Valle/CBF) Ex-jogador e ídolo do Vasco e Desportiva, Geovani Silva recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira (4), após mais de um mês internado, e já está em casa. A informação foi confirmada pelo filho dele, que tem o mesmo nome do craque.

