Gerenciar dados é essencial para negócios sustentáveis, diz especialista em ESG Emília Minieri, Gabryella Cerri e Sandro Benelli debateram governança de dados e ESG na conferência. Crédito: Edu KopernickPainel sobre... Folha Vitória|Do R7 13/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 13/06/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Emília Minieri, Gabryella Cerri e Sandro Benelli debateram governança de dados e ESG na conferência. Crédito: Edu Kopernick A governança de dados é um pilar estratégico da sustentabilidade corporativa e dos princípios ESG. A afirmação foi debatida durante um painéis do terceiro dia da conferência Sustentabilidade Brasil 2025. Nesse sentido, para a especialista Emília Minieri, a aplicação de inteligência artificial e rastreabilidade pode transformar a forma como as empresas – inclusive as micro e pequenas – lidam com seus impactos ambientais, sociais e de governança.

Para saber mais sobre a importância da governança de dados e como ela pode impactar os negócios sustentáveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Feira pet tem palestras técnicas e espaço de negócios no Pavilhão de Carapina

Feira de rochas em Cachoeiro espera 16 mil visitantes e terá mais de 200 expositores

KRAFTON anuncia Promoção da Distribuidora no Steam