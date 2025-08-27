Gil do Vigor explica relacionamento com Diego Hypolito após surgir de mãos dadas com o ginasta
Gil do Vigor e Diego Hypolito (Foto/reprodução: Redes Sociais)Após serem flagrados de mãos dadas em um teatro o, Gil do Vigor e Diego...
Gil do Vigor e Diego Hypolito (Foto/reprodução: Redes Sociais) Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria Braga enquanto participava do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 27.
Gil do Vigor e Diego Hypolito (Foto/reprodução: Redes Sociais) Gil do Vigor explicou seu relacionamento com Diego Hypolito depois de ser questionado por Ana Maria Braga enquanto participava do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 27.
Para saber mais sobre essa história e os detalhes do relacionamento entre Gil do Vigor e Diego Hypolito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre essa história e os detalhes do relacionamento entre Gil do Vigor e Diego Hypolito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: