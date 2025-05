Ginásio Jones Santos Neves desaba em Vitória e escombros atingem carros Estrutura caiu e atingiu carros estacionados/Foto: LeitorEstrutura caiu no fim da tarde deste sábado (17) e atingiu carros estacionados... Folha Vitória|Do R7 17/05/2025 - 19h23 (Atualizado em 17/05/2025 - 19h23 ) twitter

O Ginásio Jones Santos Neves, localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória, desabou no fim da tarde deste sábado (17). Parte da estrutura veio abaixo e atingiu vários carros que estavam estacionados ao lado do prédio.

